La Cri acquese presenta il nuovo corso per volontari

ACQUI TERME - Gli anni della pandemia hanno confermato, laddove ce ne fosse ancora bisogno, quanto importanti siano le associazioni di pubblica assistenza per la vita delle comunità del Belpaese. Tutta l’attività munifica del terzo settore, anche nell’Acquese, si regge sullo slancio altruista dei tanti volontari che dedicano il tempo libero ad aiutare gli altri. La Croce Rossa di Acqui Terme, sempre alla ricerca di nuovi adepti, ha indetto un corso che verrà presentato stasera, alle 21, nella sede di via Trucco 19. «Una serata per conoscere il contenuto del nuovo Corso di Accesso per volontari – spiegano – Vi illustreremo tutte le attività che i volontari Cri possono svolgere oltre al soccorso». Info sul sito www.gaia.cri.it