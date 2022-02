Da piazza Castello parte il Carnevale visonese

VISONE - Attesa la penuria di feste nell’Acquese (annullate le principali manifestazioni di Bistagno, Acqui e Castelnuovo Bormida), la conferma del Carnevale di Visone è stata accolta con grande entusiasmo. L’appuntamento è per domani alle 14.15, in piazza Castello. Con un occhio alla tradizione e uno al dialetto locale, i bambini mascherati intervenuti parteciperanno alla ‘Paroda’ per i borghi del paese con il ‘Gran Carvè’, poi pausa nel fossato del Castello con la tradizionale ‘Pantumeina’ e poi ‘Brisa Carvè’, alle ore 16 colpi forti e mirati per la rottura della pignatta e alle 16.30 ‘merenda sinoira’ offerta dalla Pro loco.