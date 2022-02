Contagi ancora in lieve aumento ad Acqui Terme

ACQUI TERME - In base all'ultimo bollettino pubblicato dall'Unità di crisi regionale risulta ancora in leggera crescita il numero dei contagi ad Acqui Terme. Se giovedì 24 erano 167 i cadi registrati sul territorio comunale termale alla serata di oggi, lunedì 28, sarebbero 181 i residenti positivi. Negli altri comuni del territorio la situazione resta pressoché stabile, con una manciata di casi in più rispetto a quattro giorni fa solo a Bistagno e Melazzo.

All'ospedale 'Monsignor Galliano' alla data di venerdì 25 erano 9 i pazienti ricoverati, di cui 2 degenti in terapia intensiva. A Villa Igea, invece, sono ricoverate una ventina di persone quali 'post degenti' dal Covid 19.