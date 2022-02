La Bollente si prende il derby e comanda

NOVI - Il derby della serie B è sempre di Acqui. Ancora un 3/0 per comandare, nel duello a distanza con Alto Canavese, che passa in casa di Arti e Mestieri.

"Una partita che temevamo molto, perché Novi è la rivelazione del torneo, organizzata e temibile sul suo campo. Abbiamo confermato la maturità di un gruppo che sa affrontare anche gli ostacoli più complessi - sottolinea il ds Stefano Negrini - esprimendo la nostra pallavolo".

Novi approccia molto bene la partita, avanti 6/2. Acqui risponde con lucidità, riprende il risultato e chiude 20/25. Anche il secondo parziale è in controllo, 21/25. "Nel terzo abbiamo abbassato un po' l'intensità della battuta ed è stata lotta punto a punto, perché Novi ha provato a riaprire la gara e merita di giocare per il podio". 23/25, Bolla in panchina, "sta bene, si è deciso di gestirlo perché sarà fondamentale nelle sfide playoff".

Casale stop al quinto

Avanti di due set in casa di Cuneo Granda Volley, in B2 femminile, Euromac Mix Casale torna da una trasferta alla sua portata con un solo punto. Le ragazze di Francesco Ercole hanno in mano la gara, 18/25 20/25, ma non chiudono, le cuneesi accorciano, 25/22, e dominano il quarto, 25/15. Il tiebreak è un duello intenso, con vantaggi in altalena, che Cuneo chiude 16/14.

In B1 femminile oggi (ore 17) un'altra tappa fondamentale per Arredo Frigo Negrini Acqui, che a Bra gioca una sfida per avvicinare la salvezza.