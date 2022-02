Scontro tra un'auto e una moto: deceduto il centauro

CASSINE - ORE 19.20 - I Carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dello scontro che è costato la vita a un ragazzo di 26 anni.

Dai primi accertamenti sembra emergere come i mezzi stessero percorrendo la provinciale da Acqui verso Alessandria quando, in prossimità del bivio per Carazzano, l'auto avrebbe effettuato la svolta in una strada laterale e il motocilista gli sarebbe finito contro.

I militari dovranno ora ricostruire il perché dello scontro. Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima.

ORE 18.20 - I medici del 118 non sono riusciti a salvare la vita al motociclista rimasto coinvolto nell'incidente di Cassine. Non si conoscono ancora altri particolari. Sul posto anche i Carabinieri.

ORE 17.50 - Incidente stradale sulla strada provinciale 30, all'altezza di Cassine.

Non si conoscono ancora i particolari, sembra che lo scontro sia avvenuto tra un'auto e una moto. Sul posto stanno operando i medici del 118 e i Vigili del Fuoco. I soccorritori si stanno concentrando sul motociclista. I Carabinieri stanno arrivando sul posto. Il traffico - al momento - è fortemente rallentato.

Seguono accertamenti.