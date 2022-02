Franca Roso è pronta per la sfida: "Voglio riportare Acqui dove merita"

ACQUI TERME - Venerdì sera a Palazzo Robellini era presente tutto il “gotha” del Centrodestra regionale, provinciale e cittadino per la presentazione di Franca Roso, candidata sindaco (o sindaca) alle prossime Comunali.

Da Paolo Zangrillo a Riccardo Molinari, rispettivamente commissario regionale di Forza Italia e capogruppo della Lega alla Camera, passando per Ugo Cavallera e i coordinatori locali dei tre principali partiti politici, Adolfo Carozzi (Forza Italia), Marco Cerini (Lega) e Claudio Bonante (Fratelli d'Italia). A sostenere la candidatura della già vice sindaco e assessore al Bilancio negli anni dell'amministrazione Bertero anche il presidente della Provincia Enrico Bussalino, gli assessori regionali Vittoria Poggio e Marco Protopapa. Fino a vari sindaci della provincia, tra i quali Federico Riboldi, intervenuto in “audio conferenza”.

«In regione, in provincia e anche ad Acqui Terme il Centrodestra è compatto e ovunque ha dimostrato di saper governare – ha dichiarato l'onorevole Molinari – al contrario di quanto fatto da quella grande illusione che è stato il Movimento 5 Stelle. La figura di Franca Roso può offrire una valida alternativa agli acquesi e garantire a questa città il rilancio che merita».

«Abbiamo scelto Franca – ha aggiunto Zangrillo - non solo perché è una giovane donna che ha maturato esperienze significative in ambito amministrativo ma anche perché è una vera acquese che con i fatti ha dimostrato di amare la sua città».

Davanti a una sala gremita di sostenitori e figure istituzionali di vario “rango”, la parola è poi passata a colei che dovrà tentare la scalata a Palazzo Levi. Visibilmente emozionata Franca Roso ha ringraziato chi nei suoi anni di impegno politica l'ha sempre sostenuta e appoggiata - «in particolare Ugo Cavallera, che per me è sempre stato un punto di riferimento anche nei momenti di difficoltà».

Lavoro - «attorno al quale ruota tutto il sistema economico locale. Ad Acqui contiamo un tasso di disoccupazione tra i più alti in provincia» – cultura, turismo, sport, inclusione sociale - «per un maggior sostegno alle famiglie con figli o genitori disabili» - sicurezza, viabilità e trasporti, digitalizzazione e potenziamento dell'ospedale - «Cardiologia e Pronto soccorso in particolare» - decoro urbano - «Acqui versa in condizioni drammatiche» - più attenzione ai giovani e all''imprenditoria locale, questi i temi cruciali del programma della coalizione di Centrodestra ad Acqui Terme.