Themorbelli alle audizioni del festival Musicultura

ACQUI TERME - C’è anche l’artista e cantautore acquese Themorbelli (nella foto) fra i 61 in gara all’edizione 2022 del festival Musicultura. Da ieri, giovedì, hanno preso il via le audizioni al teatro Lauro Rossi di Macerata: il prossimo 4 marzo, sarà proprio The Morbelli a sostenere l’audizione e sarà possibile seguirlo sui canali social del celebre festival della canzone popolare e d’autore.

Mario Andrea Morbelli, meglio conosciuto come Themorbelli, è sempre stato nel mondo dell’arte contemporanea e della musica. Rapper, videomaker e storyteller, si è salvato la vita con la pittura. Dopo aver pubblicato a maggio 2021 il primo singolo ‘Il Giardino dei Finzi Contini’ in uscita per Carioca Records/Artist First, ritorna sul mercato discografico con la pubblicazione del singolo ‘Therinascimento'.