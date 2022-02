Visone non rinuncia: martedì 1 c'è la 'Grande festa di Carnevale'

VISONE - Se i tradizionali - e sempre molto partecipati - carnevali di Acqui e Bistagno per il secondo anno non avranno luogo, Visone invece non rinuncia alla sfilata delle maschere e dei costumi indossati da grandi e piccini.

Organizzata dalla locale Pro Loco, martedì 1 la manifestazione prenderà il via da Piazza Castello alle 14.15. Alle parte la 'Paroda' per i borghi del paese. Alle 15.30 il 'Brisa carvé' preceduto dalla tradizionale 'Pantumeina'. Alle 16, sempre in piazza Castello, appuntamento con il rito 'Rumpuma el pignote' per concludere alle 16.30 con la 'Merenda sinoira' offerta a tutti i bambini dalla Pro Loco.

La manifestazione, assicurano gli organizzatori, si svolgerà nel rispetto delle normi anti Covid. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.