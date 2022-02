Ad Acqui lieve incremento dei contagi, stabili gli altri comuni

ACQUI TERME - In linea generale continua a calare il numero dei contagi nell'Acquese. Ad Acqui Terme, però, negli ultimi giorni si è registrato un lieve incremento delle positività. Nella città termale il bollettino dell'Unità di crisi pubblicato in serata riporta 167 positivi al test Covid, una decina in più rispetto a lunedì 21.

A Cassine un residente contagiato in meno rispetto a tre giorni fa (12 in totale), uno in meno anche a Strevi (10) e Cartosio (7), meno cinque, invece, a Rivalta Bormida, dove ora i casi sono 7. A Terzo negli ultimi tre giorni le positività sono scese da 9 a 6. A Bistagno, invece, se alla giornata di lunedì si contavano appena 5 casi ora l'Unità di crisi regionale ne registra 9. Qualche caso in più anche a Ricaldone (6 in totale) e a Morsasco (7). Stabili Melazzo e Visone, con 9 e 6 contagiati. In tutti gli altri comuni si resta nell'ordine delle 2-3 unità.

I comuni "Covid free" sono saliti a sei, ovvero Alice Bel Colle, Cavatore, Grognardo, Malvicino, Merana e Orsara Bormida.