I Lions sostengono il progetto ambientalista della ‘To be Together’

ACQUI TERME - Ieri, martedì 22, una delegazione di soci del Lions Club Acqui e Colline Acquesi ha consegnato ai ragazzi della scuola elementare ‘To Be Together’ di Acqui Terme varie attrezzature per la realizzazione del progetto “orto in vaso”. «Progetto promosso dagli insegnanti al fine di far conoscere ai ragazzi le varie fasi della coltivazione dei prodotti ortofrutticoli, il tutto volto ad una più sana e consapevole alimentazione ed al rispetto dell’ambiente – spiegano - Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla camminata Lions contro il diabete organizzata dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi lo scorso ottobre a Cavatore, service attraverso il quale è stato possibile realizzare questo progetto».