Terme: la proprietà proverà a garantire la continuità dei servizi

ACQUI TERME - Si è riunita oggi la Commissione Speciale Terme. Incontro importante perché alla presenza del socio di maggioranza delle Terme di Acqui Spa.

Avviato un progetto di sostenibilità economica

«Alla Commissione erano presenti per il Comune di Acqui Terme il sindaco Lorenzo Lucchini, il vicesindaco Paolo Mighetti, la presidente del Consiglio Comunale Elena Trentini e gli assessori Lorenza Oselin e Cinzia Montelli, i consiglieri comunali Marco Cerini, Giulia Cordasco, Carlo De Lorenzi, Adriana Falcone e Cinzia Gramola – fanno sapere da Palazzo Levi Per le Terme di Acqui: il dott. Alessandro Pater, la dott.ssa Anna Catani e l’avv. Francesco Simoneschi».

L’audizione si sarebbe aperta con la richiesta di maggiori chiarimenti rispetto alle comunicazioni di UILTuCS, Filcams e Fisascat di Alessandria riguardo l’eventuale chiusura del Grand Hotel Nuove Terme e la conseguente riduzione del comparto termale. «La società ha spiegato che è stato avviato un progetto per la sostenibilità economica dell’impresa, conseguente alla riduzione del fatturato e al calo dei flussi turistici determinati dall’emergenza sanitaria. La società ha aggiunto che cercherà di garantire la continuità per i servizi termali – continuano - La Commissione Speciale Terme ha rilanciato la proposta di individuare uno spazio nel quale sia possibile confrontarsi anche a livello istituzionale con i vertici della regione Piemonte e la Prefettura, la società delle Terme di Acqui ha risposto che prenderà in considerazione questa opportunità».

Prossimi step: «La Commissione Speciale Terme proseguirà consultando in una prossima audizione i portatori d’interesse, tra cui associazioni di categoria e di cittadini» concludono dal Comune.