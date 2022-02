"Re Sgaientò" su Canale 5 ad 'Avanti un altro'

ACQUI TERME - Ad Acqui Terme è anche conosciuto come il Re Sgaientò, la maschera tipica del carnevale acquese "vittima sacrificale" del rito della scottatura, secondo cui per tradizione Re Sgaientò offre la propria mano al cospetto dell'acqua sulfurea della bollente. Al secolo, però, lui è Claudio Mungo e nella serata di domenica 20 è comparso come concorrente della trasmissione di Canale 5 'Avanti un altro' condotta da Paolo Bonolis.

Nel corso del consueto siparietto che Bonolis è solito inscenare con gli ospiti del programma, Claudio Mungo, su richiesta dello stesso conduttore, ha avuto la possibilità per un breve momento di vestire di nuovo i panni del Re Sgaientò (foto sotto). Come concorrente, Mungo non ha avuto però particolare fortuna, dovendo abbandonare il gioco in pochi minuti.