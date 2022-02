Differenziata, Denice comune virtuoso: "Superato il 90%"

DENICE - Il sindaco Fabio Lazzarino ha affidato ai social il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’obiettivo raggiunto nella gestione dei rifiuti. «Abbiamo superato l’ambizioso target del 90% di raccolta differenziata (eravamo sotto il 50% e il minimo richiesto è del 65%) – gongola - Dunque, vogliamo davvero complimentarci con tutti per l’ottimo risultato raggiunto. Tutta la comunità ha profuso impegno e virtuosismo, non solo nella raccolta, ma soprattutto nella differenziazione dei rifiuti che permetterà per questo 2022 un’ulteriore lieve diminuzione del costo della Tari».

"Gli abbandoni un costo in più per la comunità"

Riduzione per nulla scontata. E per il futuro? «Potrà concretizzarsi esclusivamente se tutti noi ci impegneremo nel mantenere questa tendenza, limitando il più possibile il conferimento del rifiuto secco (dell’indifferenziata), concretizzando un risparmio per la collettività, come nel trascorso 2021, ove gli utenti di Denice hanno in generale conferito meno dei conferimenti annuali possibili – spiega il sindaco - Se vogliamo continuare a risparmiare ed evitare che la Tari aumenti, sarebbe opportuno evitare soprattutto gli sforamenti dei conferimenti annuali per i rifiuti indifferenziati».

Monito ai furbetti: «Diminuire i conferimenti non vuol dire certamente abbandonare i rifiuti (e fino ad oggi non si sono verificati abbandoni), perché gli abbandoni verrebbero comunque recuperati dal Comune e smaltiti non allo stesso costo, ma con i conseguenti costi aggiuntivi del personale comunale impegnato nell’eventuale recupero e raccolta, e questi costi verrebbero imputati e suddivisi sull’intera utenza – avverte Lazzarino - Perciò per quanto riguarda il numero di conferimenti, il nostro auspicio è: chi è restato sotto soglia numero conferimenti annuali, continui su questa linea; chi ha raggiunto la soglia cerchi di diminuire il numero dei conferimenti; chi ha superato il numero si impegni assolutamente per stare almeno nei parametri annuali consentiti. L’attenzione, lo sforzo e la comprensione profusi da parte di tutta l’utenza ha portato (e ci auguriamo potrà continuare a portare), benefici in termini di costi, oltre che dal punto di vista ecologico e salutare».