Poste anche di sabato: 4 giorni di apertura per i paesani

CARTOSIO - Da stamani l'ufficio di Poste Italiane di Cartosio aprirà anche il sabato mattina. «Gentile Sindaco, Poste Italiane intende proseguire con il costante ripristino dell'offerta dei servizi della rete degli uffici postali, pur nell'attuale emergenza sanitaria che, ormai da due anni, mette a dura prova tutte le realtà economiche e sociali del nostro Paese – hanno scritto dalla società- Preso atto sia del decremento della curva pandemica sia delle esigenze della clientela emerse dal continuo confronto istituzionale con la sua amministrazione, Le comunico con piacere che, a partire dal prossimo 19 febbraio, si procederà con il ripristino dell’apertura al sabato dell'ufficio postale del suo comune che, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, aveva subito una contrazione della consueta operatività».

Pertanto, a partire da oggi, le giornate di apertura dell’ufficio saranno: lunedi-mercoledì- venerdi dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45". «Ringraziando Poste Italiane e nell'auspicio che questo sia un primo passo per ritornare quanto prima all'orario pieno di apertura in modo da garantire ai cittadini un servizio fondamentale, desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare all'On. Federico Fornaro per il suo continuo interesse e impegno nella risoluzione del problema» ha commentato il sindaco Mario Morena.