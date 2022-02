A26 e treni: weekend da "bollino nero" per i viaggiatori

Il primo provvedimento è scattato qualche ora fa, con la chiusura del bivio che collega l'A26 con l'A10, in direzione Genova. Alle ore 14.00, invece, sarà la volta dell'Acqui-Genova, con i convogli che verranno sostituiti dagli autobus nel tratto compreso fra la stazione di Campo Ligure/Masone e il capolinea di Brignole. E poi, almeno fino a lunedì mattina, c'è la chiusura della strada statale 456 del Turchino (a causa di un rivolo d'acqua presente proprio a ridosso della carreggiata, nel tratto compreso fra la rotonda di Belforte Monferrato e il primo passaggio a livello, ndr). Insomma, a partire da oggi pomeriggio e fino alle prime ore di lunedì prossimo, 21 febbraio, la Lanterna sarà un po' più lontana per tutti coloro che si metteranno in viaggio (proprio alla volta del capoluogo ligure) partendo dalla provincia di Alessandria.

L'annuncio dei due provvedimenti era stato dato - da Aspi e da Trenitalia - circa un mese fa, quasi in contemporanea. Eppure, negli ultimi venti giorni, la notizia si era persa tra le polemiche quotidiane arroventate dal ritardo accumulato da un convoglio o dalle code riscontrate in autostrada. Fatto sta che il fine settimana più difficile (per i viaggiatori) da qualche a questa parte è puntualmente arrivato. E a farne le spese, stavolta, sono in molti, visto che anche gli autotrasportatori (e le rispettive associazioni che rappresentano l'intero settore) non hanno per nulla gradito questa decisione.

Le chiusure nel dettaglio

Nello specifico, nei weekend del 19 e 20 febbraio, 26 e 27 febbraio, 5 e 6 marzo (dalle ore 22.00 del venerdì alle 6.00 del lunedì) è prevista la chiusura dell’incrocio tra A26 sud e la A10 per i lavori alla galleria Madonna delle Grazie 3. Per questo chi proviene dalla A26 diretto a Genova dovrà dirigersi verso Savona, uscire e rientrare al casello di Arenzano per poi proseguire sulla A10 verso il capoluogo.

Stessa sorte, di fatto, per l'Acqui-Genova, con i convogli che subiranno alcune variazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova. A partire dalle ore 14.00 di oggi, infatti, sabato 19 febbraio, i treni verranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e di Genova Brignole. I mezzi su gomma non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele (che sono collegate con mezzi AMT o ATP).