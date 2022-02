Fratelli d’Italia: "Pronti a governare la città"

ACQUI TERME - In città si respira aria elettorale e già si cominciano a delineare campioni e squadre che scenderanno in campo per contendersi il voto degli acquesi. Abbiamo intervistato a Claudio Bonante, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

"Arriveremo in doppia cifra"

«L’amministrazione 5 stelle sta lasciando una città in pieno declino – è la sua premessa – Ciò si nota dal calo demografico; ad Acqui è sempre più difficile trovare lavoro. Situazione aggravata dal fatto che è venuto meno il rapporto tra il Comune ed il tessuto imprenditoriale. In caso di vittoria, la priorità sarà quindi recuperare il dialogo».

Bonante è convinto che la compagine di Centrodestra si presenterà unita e compatta alla prossima tornata elettorale. Il think tank dei partiti di riferimento già sta pensando soluzioni per quella che viene percepita come un’emergenza cittadina: l’affare Terme. «Il rilancio del settore e in generale del lavoro sarà uno degli argomenti fondamentali del programma elettorale ed eventualmente di governo della città» afferma.

Ci sono sondaggi che danno Fratelli d’Italia come primo partito nazionale. Riscontra anche in città questo sostegno? «La crescita è certamente frutto della coerenza politica che il partito ha sempre dimostrato – risponde – Ma , a livello locale, conta anche l’attenzione dimostrata sulle questioni quotidiane dei cittadini. Tutti ricordano le campagne sul decoro urbano che la sezione ha intrapreso. In mancanza di rappresentanza consiliare abbiamo segnalato le criticità al Comune secondo le procedure ordinarie. La reazione dell’amministrazione è stata stizzita, sfociata in un attacco personale assolutamente fuori luogo. Per accorgersi di quel degrado bastava uscire dal palazzo, ascoltare le persone e farsi un giro per la città. Percentuale di voti? Pensiamo di raggiungere la doppia cifra».

Sicurezza. «Acqui ha un deficit di personale – continua Bonante – C’è carenza di vigili urbani e in giro di vedono poche pattuglie. Scippi, accoltellamenti, furti, anni addietro non c’era questo volume di delinquenza».

Danilo Rapetti o Franca Roso, chi sarà il candidato sindaco? «Al momento non è ancora stato deciso. Penso che alla fine della prossima settimana ci sarà la sua individuazione – risponde Bonante – Per ora la certezza è una: unito il centrodestra vince».