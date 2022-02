Bistagno: 250mila euro per Sp229 ‘Roncogennaro’

BISTAGNO - Buone notizie per i bistagnesi: «Posso comunicare ufficialmente che sono stati stanziati 250mila euro per il rispristino delle frane sulla S.P.229» informa il sindaco Roberto Vallegra. La competenza dei lavori sull’arteria diretta a Nizza e Canelli è della provincia di Alessandria. «L'amministrazione comunale ha fatto il possibile per ottenere questo importante risultato lavorando a stretto contatto con la provincia stessa e la regione Piemonte (per questo ringrazio il presidente Alberto Cirio e l'assessore competente Marco Gabusi) – continua - Verranno messe in sicurezza tre frane su cinque esistenti. Non potevamo più aspettare l'erogazione dell'intero finanziamento per tutti i lavori. Per questo abbiamo insistito per ottenere almeno in parte la cifra prevista per iniziare a lavorare». A breve inizieranno le opere.