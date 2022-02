Lucchini: "Serve incontro con i Pater per valutare alternative"

ACQUI TERME - "Abbiamo avuto un confronto fondamentale, nel quale abbiamo preso atto dei colloqui che hanno avuto con la proprietà delle Terme di Acqui. Tutta l’Amministrazione comunale ha espresso vicinanza ai lavoratori colpiti dalla chiusura del Grand Hotel e la conseguente riduzione del comparto termale", questo il commento del sindaco Lorenzo Lucchini in merito all'incontro avuto nel pomeriggio di oggi con le organizzazioni sindacali.

"Ogni soggetto presente alla Commissione ha apportato il suo contributo per costruire insieme l’iter delle prossime consultazioni. Il quadro delineato rimane allarmante: un piano industriale che prevede la chiusura di strutture importanti per il turismo e per il territorio non guarda al futuro. Proprio per questo è necessario che tutte le forze politiche e le istituzioni agiscano insieme per scongiurare questa decisione. La nostra intenzione è di realizzare nel più breve tempo possibile un incontro con la società delle Terme di Acqui per comprendere quali strade la proprietà vuole percorrere, con l'obiettivo di capire le possibili alternative".