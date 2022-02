Un punto in due è decisamente troppo poco, ma l'assenza di reti all'attivo la dice lunga sulla domenica di Acqui e Castellazzo. Una giornata quasi da dimenticare, che andrà archiviata alla svelta.

La formazione di Arturo Merlo, tra le mura amiche dell'Ottolenghi, pareggia 0-0 contro il Pinerolo al termine di una gara condotta tutta all'attacco, ma senza la necessaria concretezza. Il tecnico deve rinunciare inizialmente a Guazzo, però Massaro - il sostituto - è il più pericoloso nel contesto di un primo tempo piuttosto avaro di emozioni. Nella ripresa i bianchi si trovano in superiorità numerica al quarto d'ora (espulso Cilberto per doppia ammonizione) e accentuano la pressione: entra Guazzo, che sfiora il gol con una girata vicina all'incrocio dei pali, ma la chance più grande è per Viscomi, la cui conclusione da distanza ravvicinata viene respinta dall'estremo avversario. E per l'Acqui si tratta del secondo 'segno x' consecutivo.

Va peggio ancora al Castellazzo, che in casa contro il Vanchiglia gioca la solita partita generosa, ma al tempo stesso caratterizzata da tanta sfortuna. Il finale, 1-0, premia i torinesi oltre i propri meriti, perché il gol decisivo (di Barcellona, al 40' del primo tempo) arriva in occasione dell'unica vera chance creata. In precedenza, invece, erano stati i biancoverdi a costruire molto, con i pali colpiti da Rosset e Benabid a certificare una superiorità piuttosto evidente. Più confusa la ripresa, con il Castellazzo che ci prova in continuazione (manca un rigore su Di Santo e forse uno su Benabid) senza però trovare l'acuto vincente. Espulso Ventre, allontanato dal campo insieme a un giocatore avversario.

Acqui: Cipollina, Nani, Cirio (15' st Guazzo), Morabito, Camussi, Baldizzone, Bollino (37' pt Viscomi), Genocchio, Massaro, Lewandowski, Innocenti. All.: Arturo Merlo

Castellazzo: Rosti, Ventre, Papa, Cimino, Benabid, Cascio, Cavanna, Gatti, Di Santo, Rosset, M'Hamsi. All.: Fabio Nobili