Terzo: un bollettino semestrale per la cittadinanza

TERZO - Nell’era della comunicazione digitale e della tecnologia ad ogni costo, c’è chi escogita soluzioni guardando al passato. La parrocchia di Terzo, fino a quando c’è stato don Giovanni Pavin, aveva la tradizione di pubblicare un bollettino a consuntivo di eventi ed attività della comunità locale. «Il bollettino era un ottimo strumento per informare la popolazione dei principali avvenimenti riguardanti la comunità – spiega il sindaco Maurizio Solferini - Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire la pubblicazione di un foglio informativo che ci metterà in contatto con i cittadini».

Ogni sei mesi a casa dei terzesi

L’idea è quello di dare un report su quanto realizzato dal Comune e quali progetti si stagliano all’orizzonte. «Potrà usufruirne anche l’associazionismo locale che troverà uno spazio a disposizione per pubblicizzare gli eventi». Il bollettino, con cadenza semestrale, verrà consegnato a mano nelle cassette postale delle famiglie terzesi o distribuito nei momenti di partecipazione collettiva, al termine della messa o in occasione di una festa, in modo da raggiungere la maggior parte dei cittadini.

«Rientra negli obiettivi di trasparenza e comunicazione – continua il sindaco – I paesani potranno farci pervenire opinioni, istanze o segnalazioni via mail. Lo strumento è cartaceo ma non obsoleto. Ci sarà una copia digitale che verrà condivisa sulla nuova pagina Facebook del Comune. Vogliamo raggiungere anche i giovani attraverso i loro strumenti». Sul prossimo bollettino certamente troveranno posto alcune iniziative. «Non vado dietro tutti i bandi – premette Solferini – Cerchiamo di selezionare quelli che rispondono ad esigenze locali. Ad esempio ne stiamo seguendo uno per il potenziamento delle biblioteche. Vogliamo unire quella comunale e quella poetica del Premio Gozzano e dotarle di computer e connessione internet. E poi ci interessa l’efficientamento energetico, sostituendo l’illuminazione pubblica con luci a led».