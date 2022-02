Needyou con World Friends: 6mila euro per ambulatorio di Nairobi

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi Needyou, la nota onlus acquese, ha fatto il punto sulla ‘mission Africa’, in particolare in Kenya, dove opera «un concittadino che si divide tra Acqui e Nairobi per migliorare la vita, spesso per salvare la vita ai “dimenticati” della periferia della capitale keniota: il dottor Gianfranco Morino, fondatore dell’associazione World Friends» spiega il presidente Adriano Assandri.

Il progetto e le sue finalità

Morino e la sua équipe da vent’anni lavorano a stretto contatto con la comunità locale, analizzando i bisogni della popolazione. «Il nostro lavoro trae forza e ragion d’essere dal rispetto e la promozione dei diritti fondamentali, primo fra i quali riteniamo essere il Diritto alla Salute – spiega Morino - Sogniamo un mondo in cui non ci sia bisogno di difendere i Diritti Umani. Tutti gli esseri umani hanno diritto a vivere una vita dignitosa e in piena salute, ricevere un’educazione appropriata, trovare un lavoro e avere una casa per sé e la propria famiglia».

Il contesto in cui opera l’associazione World Friends è quello degli “slums”, le bidonville della capitale. Nairobi è una metropoli di 5 milioni di abitanti ed il 60% della popolazione vive nelle 110 baraccopoli che circondano il centro della città. L’AIDS è una delle piaghe che affliggono profondamente queste realtà, accanto a miseria, fame, sfruttamento minorile. «Più del 25% dei bambini tra i 5 e i 14 anni lavora in condizioni disumane: 12 ore al giorno per meno di 2 dollari (parliamo circa 300.000 bimbi) - ha precisato Assandri - una situazione orribile, davvero difficile anche solo da immaginare».

Il progetto condiviso si chiama “Nairobi Nutritional Project” ed è volto al «miglioramento delle condizioni sanitarie e nutrizionali nelle baraccopoli a nord-est della capitale, promuove la salute materno-infantile tramite il miglioramento dei servizi sanitari di base offerti dalle strutture partner e la diffusione dell’educazione sanitaria e nutrizionale all’interno delle scuole» continua il medico.

Il supporto da parte di Need You Onlus (6mila euro) ha contribuito all’implementazione di un ambulatorio nutrizionale presso due centri sanitari periferici, situati all’interno delle baraccopoli di Nairobi nord-est. «Verranno somministrati supplementi nutritivi quali “plumpy nut”, latte fortificato, albendazolo, multivitaminico ed altri farmaci per deficit nutrizionali, riferimento dei pazienti in condizione di malnutrizione più grave presso il Ruaraka Uhai Neema Hospital ed effettuate visite a domicilio per valutare le condizioni nutrizionali dei pazienti – spiega Morino - Un lavoro enorme ma importante che salva la vita a migliaia di persone».