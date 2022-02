Incendio di via Trieste: verifiche per l'agibilità dello stabile

ACQUI TERME - Sono all’opera da stamani i tecnici del Comune chiamati a valutare l’agibilità del palazzo di via Trieste andato in fiamme ieri sera. Sarebbero stati compromessi alcuni solai, non crollati, ma probabilmente danneggiati dalle fiamme e dall’acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio.

Al momento gli sfollati sono 15, 8 di questi hanno trovato ricovero presso gli alberghi Meridiana e Valentino perché impossibilitati, nelle immediatezza del fatto, a trovare una sistemazione per la notte. In verità potevano essere molti di più considerata la mole del complesso che consta di 4 piani con quattro appartamenti per piano, per fortuna molti non abitati.

L’incendio, sviluppatosi al terzo piano, da una preliminare ricostruzione, pare sia stato causato da un corto circuito. La presenza di copioso mobilio avrebbe facilmente propagato le fiamme a tutto l’appartamento. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto poco più di due ore, quelle di bonifica quasi tutta la notte. Al termine i Vigili del Fuoco hanno considerato agibile solo il pianterreno rinviando agli accertamenti di stamani l’accessibilità ai piani superiori.