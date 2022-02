Acqui Terme: fumo e fiamme in una palazzina di via Trieste

ACQUI TERME - ORE 21.25 - Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Le fiamme hanno interessato un alloggio al terzo piano. Tre persone sono state soccorse dai sanitari: fortunatamente nessuno ha riportato serie conseguenze, il 118 specifica due codici verdi e un giallo.

L'incendio (le cui cause sono ancora in fase di accertamento) ha reso inagibile l'appartamento dove è scoppiato il rogo e, a causa delle elevate temperature, è stato dichiarato non agibile - cautelativamente - anche quello del secondo piano.

Sul posto Carabinieri di Acqui Terme, Polizia Locale, 118 e Protezione Civile.

ORE 21.15 - Tre squadre di Vigili del Fuoco (due di Alessandria, una della città termale) sono al lavoro da due ore per domare le fiamme divampate in un appartamento di una palazzina che si trova in via Trieste.

Al momento non risultano feriti o intossicati. I pompieri sono ancora al lavoro per cui non si conoscono le cause che hanno fatto scattare il rogo.

L'area è stata evacuata. Molte le famiglie che hanno dovuto lasciare - al momento - le loro abitazioni.