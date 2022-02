“Come si (ri)elegge un Presidente”: incontro con Fornaro e Ravetti

ACQUI TERME - I Partiti della coalizione di centrosinistra, composta da Articolo 1, Azione, Italia Viva e Partito Democratico, hanno organizzato un incontro pubblico, nel rispetto della normativa Covid con due grandi elettori del Presidente della Repubblica della provincia di Alessandria: l’Onorevole Federico Fornaro e il Consigliere Regionale Domenico Ravetti.

"Chiederemo loro di raccontare i giorni delle votazioni, l’atmosfera, i meccanismi elettorali ed istituzionali della elezione del Presidente della Repubblica che molti paragonano, per alcune specificità comuni, al conclave che elegge il Papa – commentano - L’elezione del Presidente della Repubblica è l’avvenimento politico di maggior rilievo per i poteri che la Costituzione attribuisce al Presidente e per la durata del mandato, 7 anni".

Appuntamento quindi lunedì 7 alle 21 nella sala conferenze dell’Hotel Meridiana, in piazza Duomo ad Acqui Terme.