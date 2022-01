Ristori per danni da alluvione: proroga fino al 14 febbraio

TORINO - Ci sarà tempo fino al 14 febbraio per la presentazione delle domande di ristoro relative ai danni subiti dalle imprese a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati negli anni 2019 e 2020. Lo ha disposto l'ultima ordinanza commissariale, firmata il 17 gennaio 2022, dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in qualità di Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Sono previsti fino a 20 mila euro per le attività economiche e produttive e per le aziende agricole; fino a 5 mila euro per le abitazioni private.

"Le richieste di ristoro da parte delle imprese ricadenti nelle aree interessate vanno trasmesse al Comune sede dell’attività danneggiata, insieme alle perizie giurate e alla modulistica necessaria che è disponibile tra gli allegati di questa pagina. La scadenza per la relativa istruttoria da parte dei Comuni è il 15 aprile 2022", informano da Torino.