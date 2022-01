Strada Valle Benazzo: al via i lavori di ripristino

ACQUI TERME - Un importo complessivo di 335mila euro per i lavori di ripristino e consolidamento di Valle Benazzo, iniziati in questi giorni.

Gli interventi prevedono la realizzazione di un’opera di contenimento di circa 40 metri tra località C. Bolla e località Bavazzano per un’altezza di 3 metri. Tra località C. Benazzo e località C.S. Martino è invece previsto un secondo progetto per la realizzazione di una platea in cemento armato dotata di micropali di fondazione, che si svilupperà linearmente per 15 metri con una larghezza di oltre 4 metri. Nella stessa area sarà inoltre costruita un’altra platea di cemento armato che si estenderà per 18 metri con una larghezza di oltre 5 metri. In ciascuno dei punti coinvolti si effettueranno interventi per il rispristino dell’originario tracciato di strada.

"I lavori dureranno alcuni mesi"

"Nell’area siamo intervenuti appena dopo l’alluvione del novembre 2019 per ristabilirne la viabilità, ora con questi ultimi lavori stiamo consolidando alcuni settori della strada comunale di Valle Benazzo – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti –. Gli interventi mirano a risolvere definitivamente i problemi dovuti a fenomeni franosi ed erosivi sulle scarpate e sulle banchine stradali; saranno molto complessi e richiederanno alcuni mesi per essere terminati. La città ha visto una grande quantità di lavori in questi anni e assistere al ripristino di un territorio, danneggiato per 4 milioni euro, nell’arco di così poco tempo è un gran risultato, che non si era mai raggiunto prima. Voglio ringraziare, pertanto, l’Ufficio Tecnico e i professionisti coinvolti per la progettazione delle opere".