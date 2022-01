Lavori sulla Statale 334: 14 aree a rischio di caduta massi

ACQUI TERME - "Sono recentemente concluse le operazioni di allargamento della carreggiata all’altezza del cantiere dove è stata realizzata la palificata – spiegano i tecnici dell’Anas - Le operazioni sono state condotte con un martellone meccanico che ha demolito tre speroni di roccia. L’intervento consentirà il transito dei mezzi pesanti in piena sicurezza una volta riaperto il tratto a senso unico alternato".

"Ispezionato circa l'80% delle pareti"

In questa settimana la Ss 334 ‘del Sassello’ nel tratto di competenza del Comune di Pareto sarà destinataria di opere di rifacimento della pavimentazione per la lunghezza della palificata e la posa dei new jersey a delimitazione della corsia. "Il disgaggio della parete sta proseguendo e si prevede di avviare la posa delle reti in aderenza nel corso della prossima settimana – continuano – Per quanto riguarda le ispezione dei versanti tra Pareto e Cartosio, per un’estensione pari a circa 9 km, sono state individuate 14 aree a rischio di caduta massi dai versanti. Ad oggi, lunedì 24 gennaio, è stato ispezionato circa l’80% delle pareti. Sono in corso i disgaggi leggeri e la pulizia delle pareti, in particolare dalla vegetazione".

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo. "Le ispezioni stanno consentendo inoltre di individuare i fabbisogni in termini di protezioni (reti in aderenza e barriere paramassi) che saranno installate tramite attivazione di un ulteriore appalto, valutando la possibilità di riaprire contemporaneamente alcuni tratti con il senso unico alternato", concludono dall’Anas.