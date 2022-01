All’Alberghiero il wellness diventa triennale

ACQUI TERME - Il corso di 'Estetica' del CFP Alberghiero diventerà triennale ampliando l’offerta di formazione per gli allievi dai 14 ai 24 anni. "Così oltre a ricercare una preparazione di livello che miri a trasformare il “gesto estetico” in un’esperienza di benessere, polisensoriale, approfondisce nel triennio anche la formazione in trucco – fanno sapere dall’istituto - In questo modo le future allieve oltre ad avere una formazione all’altezza di interpretare i bisogni e le esigenze dei clienti per tradurli in trattamenti di bellezza e di benessere, potranno intraprendere oltre alla carriera di estetista, anche quella di make up artist, per operare nel settore wellness a tutto tondo e con maggiori opportunità di inserimento lavorativo".

Gli studenti del corso potranno lavorare in centri estetici, alberghi e relais anche di lusso grazie anche alla preparazione nel campo della cosmetologia, della chimica e della dermatologia. "Il corso è gratuito, di durata triennale con uno stage di 300 ore – precisano - Al termine rilascia un Attestato di Qualifica professionale valido sul territorio nazionale, che consente di proseguire con l’Abilitazione professionale e specializzazioni".

A chi si rivolge? "Il corso ‘Estetica’ è studiato per coloro che siano appassionate verso il mondo del beauty, dotate di buona manualità, di senso artistico e di predisposizione per l’accoglienza e la cura del cliente, questo corso potrà fornire un’occasione per sperimentare le proprie attitudini e perfezionarle indirizzandole al mondo dell’estetica e della cosmesi, a quello del trucco per professionisti, o al dinamico marketing della cosmetica", rispondono.