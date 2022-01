Ancora disagi per i pendolari: vari treni sostituiti dai bus

ACQUI TERME - Vita dura quella dei pendolari dell’Acquese diretti o provenienti dalla Liguria. Trenitalia ha informato delle ultime ‘razionalizzazioni’ che si traducono in sostituzioni con bus, soppressioni e consequenziali ritardi.

Saranno sostituiti con bus i treni in partenza da Genova per Acqui alle ore 07.06 (R12116) 10.13 (R12122), 11.13 (R12124); soppresso quello delle 13.13 (R12128). Stessa sorte a ritroso, da Acqui a Genova: viaggerà in bus l’R12121 delle 9.17, R12127 delle 12.17, R12129 delle 13.17 e R12137 delle 17.17.