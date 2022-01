Un anno di Polizia Locale: il bilancio delle attività

ACQUI TERME - Quasi 89.000 km percorsi in attività di servizio e controllo del territorio cittadino, con 1650 ore di lavoro per vigilare sul rispetto delle normative anti-covid nel Comune di Acqui Terme e 93 sanzioni per violazione delle norme suddette. Sono alcuni dei dati e curiosità relativi all’attività svolta nel 2021 dalla Polizia Locale di Acqui Terme: "Un anno complesso in cui il corpo della Polizia Locale ha contributo, in sinergia con le forze dell’ordine, a garantire il rispetto delle norme anti-covid – precisano da Palazzo Levi - Un servizio che non solo si è tradotto nel controllo del territorio, ma anche nel supporto da remoto della cittadinanza, in cui la centrale operativa ha risposto a numerose richieste (telefoniche o telematiche) per fornire indicazioni in merito alle ordinanze e ai DPCM. Il personale della Polizia Locale, inoltre, è stato indispensabile presso il Centro Operativo Comunale, lavorando per il complesso flusso informativo di allerte meteo ed eventi alluvionali, oltre a essere uno strumento essenziale per l’emergenza sanitaria".

Così sulla strada...

Anche attività di prevenzione e pronto intervento durante i casi di incidenti stradali: "Nel 2021 sono stati 34, di cui 18 con feriti e 16 senza feriti. Un veicolo confiscato, 2 fermi amministrativi e 19 sequestri amministrativi. Infine, hanno avuto luogo 81 rimozioni – elencano dall Municipale- Sono 2 le patenti ritirate e aumentano di poco i punti decurtati rispetto al 2020, 1256 rispetto ai 1250. Durante i posti di blocco effettuati con i misuratori di velocità sono stati elevati 229 verbali, in diminuzione rispetto ai 736 del 2020. 393 sono stati invece i verbali con decurtazione dei punti patente. Gli accertamenti per le infrazioni al Codice della Strada raggiungono un complessivo di 407.554 euro. Una parte di questi fondi sarà investita per la manutenzione delle strade e la sicurezza stradale".

Sono 93 i verbali effettuati per inosservanza al regolamento per la raccolta dei rifiuti, 205 quelli per inosservanza delle ordinanze sindacali e 36 per violazioni della legge sul commercio e sui pubblici esercizi.

Per il 2022 è prevista l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, che arriveranno in piazza Orto San Pietro e al Castello dei.Paleologi e in altre zone, come in piazza Maggiorino Ferraris. Si interverrà, inoltre, su alcuni assi di ingresso e uscita con dispositivi che saranno in grado di leggere le targhe.

"Polizia Locale: umanità e professionalità"

"Il report annuale dell’attività della Polizia Locale è un bilancio importante che mostra con dati e numeri il grande lavoro al servizio della comunità dei nostri agenti – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Gianni Rolando – In questi anni di emergenza sanitaria, l’azione svolta dalla Polizia Locale è stata fondamentale, oltre a essere stata assolutamente seria e rigorosa. A nome di tutta l’Amministrazione, vorrei ringraziare le forze dell'ordine locali per il loro lavoro. L’umanità e la professionalità della nostra Polizia Locale, sotto la guida della comandante Paola Cimmino, hanno permesso in questi due anni difficili di essere sempre al fianco dei cittadini. La vicinanza della Polizia Locale ai cittadini è il segno distintivo di questo corpo, che ha sempre cercato di rispondere a tutte le richieste giunte dalla popolazione".