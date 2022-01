Giornate della Memoria: presentazione de 'La rosa bianca di Sophie'

ACQUI TERME - Tutto pronto per i 'giovedì della Memoria', gli eventi collaterali della Giornata della Memoria prevista il 30 gennaio. Domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 17, nella sala del Consiglio comunale ci sarà la presentazione di 'La rosa bianca di Sophie' di Giuseppe Assandri.

"Quanto coraggio si può avere a 21 anni? Quanto può essere grande il desiderio di giustizia di una ragazza piccola e minuta ma dal cuore intrepido? - domanda l'autore - Questo libro è la vera storia di Sophie Scholl e della "Rosa bianca", un gruppo di giovani che si sono ribellati al nazismo e in nome della libertà, della giustizia e della fratellanza tra i popoli hanno alzato la testa quando tutti voltavano lo sguardo".

Sophie e gli altri membri de La Rosa Bianca, attraverso la distribuzione di volantini, attraverso la diffusione delle idee, incitano il popolo tedesco a liberarsi dalle catene del nazismo. «Questo libro non parla di eroi senza macchia e senza paura, ma di giovani capaci di dire no anche a costo della vita, perché come dirà Sophie dopo essere arrestata: 'Come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c'è quasi nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una giusta causa?'».

Letture a cura di Clelia Tollot. Interverranno Roberto Rossi e Serena Panaro. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali del Comune di Acqui.