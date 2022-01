Anagrafe parrocchiale: 185 funerali nel 2021, 27 i battesimi

ACQUI TERME - Dopo un 2020 in cui le celebrazioni di matrimoni e sacramenti hanno subito una pesante battuta d'arresto a causa della pandemia, nel 2021, e in particolare dal secondo trimestre in poi, ha avuto il via la fase di recupero di quanto rimandato l'anno precedente. Funerali a parte (per lo più avvenuti in regime di restrizioni) nel primo anno dell'emergenza sanitaria la maggior parte delle cerimonie programmate da tempo sono state rinviate a tempi migliori. Dalla scorsa primavera, però, la maggior parte di unioni religiose, Comunioni e Cresime hanno potuto avere luogo senza particolari problemi, se pur nel rispetto delle norme precauzionali.

I numeri in città

Pochi giorni fa, la Comunità Pastorale di San Guido ha reso noti i dati forniti dall'anagrafe parrocchiale relativi alle varie celebrazioni registrate nell'anno appena trascorso in Duomo, alla chiesa di San Francesco e alla Madonna Pellegrina.

Cominciando dai lieti eventi, sono stati un tutto 27 i battesimi celebrati ad Acqui Terme, di cui 18 in Duomo, 6 in San Francesco e 3 alla chiesa della Pellegrina; 42 le Prime Comunioni (13 in Duomo, 25 in San Francesco e 4 alla Madonna Pellegrina). Tutte le 32 Cresime, invece, sono state celebrate in Cattedrale, di cui 3 relative ad adulti provenienti da altre parrocchie delle Diocesi. Appena 5 i matrimoni officiati, 4 in Duomo e 1 in San Francesco. In tutto, però, sono state 9 le richieste di matrimonio.

Predominano, purtroppo, i funerali celebrati, in tutto 185: di questi, 97 hanno avuto luogo in Duomo, 57 in San Francesco e 31 alla chiesa della Madonna Pellegrina.