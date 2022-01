Basket, in regione partenza a metà. Pallavolo rinvia ancora

ALESSANDRIA - Dal 21 si ricomincia: anche la pallacanestro regionale torna in campo, ma è una ripresa a metà.

Lo ha deciso il comitato regionale, con una delibera in cui si stabilisce che si giocheranno le partite in calendario per C Gold, Under 19, 17 e 15 Eccellenza maschili, B e Under 19, 17, 15 femminili.

Tutti gli altri campionati regionali senior (serie D, Promozione maschile e femminile) e giovanili saranno sospesi fino al 27 gennaio compreso, quindi una ulteriore settimana di stop.

In particolare, per la nostra provincia, in C Gold la capolista Junior Casale giocherà, venerdì alle 21, al PalaFerraris, lo scontro al vertice contro Collegno, mentre Serravalle Tre Colli ospiterà, sabato alle 18.30, al PalaPatri, il Bea Chieri.

Per la B femminile Autosped Castelnuovo è attesa dalla trasferta a Moncalieri, lunedì alle 21, contro Torino Young.

"Gli eventuali spostamenti di gare causa covid saranno accettati dall'Ufficio gare a titolo gratuito - così nella nota della Federbasket regionale - e in piena flessibilità, in attesa della revisione del protocollo sanitario federale".

Il volley sposta ancora

Slitta in avanti di una settimana, invece, l'inizio dell'attività per la pallavolo piemontese. Il direttivo, riunito ieri sera, ha deciso di far riprendere il regolare programma di incontri dal weekend del 29 e 30 gennaio per C, D e giovanili, mentre le del i comitati territoriali avevano già optato per l'ultimo weekend del mese.

Di fatto anche il Piemonte si uniforma alle date decise per i campionati nazionali, ma domani, mercoledì 19, è convocata una riunione del consiglio federale, che analizzerà i dati dal territorio, soprattutto l'andamento dei contagi, e potrebbe anche deliberare un ulteriore slittamento per la B, che anche il Piemonte potrebbe poi fare proprio.