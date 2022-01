Nuova recinzione al campo sportivo. Al via la potatura in paese

BISTAGNO - La recinzione del campo sportivo di Bistagno lascia un po’ a desiderare e l’amministrazione comunale ha deciso di sistemarla. "Verrà interamente sostituita compresi i pali di sostegno – annuncia sui social il sindaco Roberto Vallegra – Da tempo versa in pessime condizioni; un lavoro urgente per garantire sicurezza ai bambini che giocano».

Il Comune aveva inserito il cantiere nel planning già l’anno scorso ma ci sono stati degli imprevisti legati all’emergenza pandemica. "E’ già stata incaricata una ditta specializzata – tiene a precisare il primo bistagnese - Purtroppo i lavori stanno tardando perché il materiale ordinato tempo fa non è ancora arrivato".

Oggi, inoltre, ha preso il via la potatura degli alberi di via Fratelli Panaro e nel frattempo, in zona Piave, stanno proseguendo i lavori per il nuovo marciapiede.