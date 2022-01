Acquese: 8 paesi con più di 20 positivi

ACQUI TERME - Dopo il 'boom' di contagi delle ultime settimane, almeno per quanto riguarda il territorio dell'Acquese, da diversi giorni la situazione sembra essersi tutto sommato stabilizzata. Il quadro, a ogni modo, resta ancora critico e in diversi piccoli comuni il numero dei positivi risulta ben superiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, seppur nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi siano lievi se non assenti.

Come dichiarato nella giornata di sabato dal sindaco Lorenzo Lucchini, ad Acqui Terme le positività sarebbero tornate al di sotto delle 400 unità, dopo il picco registrato nei primissimi giorni dell'anno in cui si era abbondantemente superata quota 500.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi nella serata di ieri, nel comune di Cassine i contagi sarebbero al momento 47; una quarantina a Bistagno. Melazzo è il terzo comune con il maggior numero di positivi, 34, segue Spigno Monferrato e Sezzadio con 25, Rivalta Bormida a 24, quindi Visone con 23 residenti positivi al test. A seguire, troviamo Strevi con 20 contagiati, Montaldo Bormida a 19, Gamalero a 16, Ricaldone a 13, Castelnuovo Bormida a 12.

Castelletto d'Erro, al momento, è il solo comune dove non si registrerebbero contagiati.



All'ospedale 'Monsignor Galliano' venerdì 14 si registravano 25 pazienti ricoverati positivi al test, di cui 4 ricoverati nel reparto di terapia intensiva.