Un bilancio ‘Pop’: lunedì la presentazione del progetto

ACQUI TERME - Lunedì 17, alle 14, in presenza ma anche in streaming, si terrà la presentazione ufficiale del Bilancio Pop. "Il Comune di Acqui Terme ha firmato nel 2021 la convenzione con l’Università di Torino per realizzare un bilancio chiaro e comprensibile, consultabile dai cittadini – informano da Palazzo Levi - L'iniziativa è volta a rispondere alla crescente richiesta da parte della cittadinanza di maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni relative alla spesa pubblica e all’impegno delle risorse a disposizione".