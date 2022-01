L'elettrico anche a Cassine: inaugurata nuova stazione di ricarica

CASSINE - Da tempo si discuteva della necessità di installare anche sul territorio comunale di Cassine le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. I buoni propositi si sono tramutati in atti concreti e nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12, è stata inaugurata la prima postazione 'firmata' Enel X, società del gruppo Enel che nei mesi addietro ha siglato un protocollo d'intesa con il Comune.

"La postazione permette la ricarica di due veicoli contemporaneamente - fa sapere l'amministrazione comunale - ed è composta da due stalli, più precisamente uno per la ricarica ad alta velocità da 50 kW e uno per la ricarica a media velocità da 20 kW. La creazione di questa postazione, che è possibile trovare attraverso le app per la ricerca di stazioni di ricarica, darà quindi la possibilità di offrire nuovi servizi green sia ai cittadini sia a eventuali turisti". La colonnina è stata installata in un angolo di piazza Italia, lungo corso Garibaldi.