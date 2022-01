La Bollente, vittoria da primo posto

ACQUI - La Bollente Negrini Acqui gioca (unica delle formazioni della provincia nei campionati nazionali), vince e conquista il primo posto nel girone A della B maschile.

Al 'Mombarone' scontro al vertice tra le due formazioni imbattute, Alto Canavese a punteggio pieno e i termali, sempre vittoriosi, ma indietro di 3 punti per i tre successi al tiebreak. Gara già importante, i due sestetti con un recupero da fissare, ma con l'occasione di definire le gerarchie. Che i ragazzi di Negro e Astori hanno sfruttato con una grande prova, un 3/0 lottato, nel primo e nel terzo set in rimonta, carattere e pallavolo di qualità, e un trascinatore, Scarrone.

Alto Canavese prova a scappare subito, ma Acqui rimonta, aggancia e nel punto a punto chiude 25/23. Il secondo parziale è dominato, tenendo sempre a distanza di 5/6 punti gli avversari, 25/17. Partita in pugno? L'avvio del terzo set sembra rilanciare gli ospiti, avanti 5/0, ma la reazione, come sottolinea il ds, Stefano Negrini, "è da grande squadra, già parità sull'11, vantaggi in altalena e il nostro strappo decisivo, per il 25/23".

Ora La Bollente e Alto Canavese sono appaiate in classifica, ma con gli acquesi avanti per lo scontro diretto. Soddisfazione doppia, per un super Lorenzo Passo, classe 2004, da Carentino, prodotto del vivaio, ormai promosso titolare. Finalmente in gruppo anche Bolla: solo due rotazioni per lui (e un punto in battuta), ma è un recupero importante.

"Peccato non poter dare continuità: la partita del prossimo turno, a Spezia, con Nuova Pallavolo San Giovanni, è gioà stata rinviata - annuncia Negrini - per positività tra gli spezzini".

Stop per Casale

A riposo forzato le altre tre formazioni della provincia: in B maschile Novi (per alcuni positivi nel gruppo squadra), in B1 femminile Arredo Frigo Acqui, che ha in dubbio anche il prossimo turno, in B2 femminile Euromac Mix Casale, che solo all'ultimo ha rinviato il match casalingo con Ascot Labormet Torino.