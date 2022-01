Giornata di pulizia per i volontari civici: plauso del sindaco

ACQUI TERME - Volontari a lavoro in una giornata di pulizia della città. Purtroppo la città bollente non è immune dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. I soliti 'ignoti' lasciano ai margini delle provinciali qualsiasi rifiuto (anche ingombranti) e la raccolta pesa sulle casse comunali come spese extra. Per fortuna vengono in soccorso i volontari e la Protezione civile che hanno raccolto le immondizie abbandonate nelle strade intorno al Golf club e regione Vallerana. Plauso da parte del sindaco Lorenzo Lucchini.