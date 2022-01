Rolando: "Abbandono rifiuti, ancora tanta inciviltà"

ACQUI TERME - Nella mattinata di domenica 9 i volontari di 'A Lòv Oich' si ritroveranno nella piazza del Municipio per riprendere le attività di pulizia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’abbandono dei rifiuti in città. Ai volontari basterà essere muniti di mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall'amministrazione comunale.

"Nel ricordo di Mauro Ghione"

"Sarà anche un momento per ricordare Mauro Ghione, uno dei primi e più assidui volontari civici – spiega l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando – C’è tanta inciviltà fuori da ogni logica, noi con la nostra partecipazione civica e l’impegno per la salvaguardia all’ambiente faremo da contraltare a questa mancanza di rispetto verso se stessi e verso la comunità. L’iniziativa nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del civismo e dell’ecologia, sono certo che iniziative di questo genere sapranno rendere la città migliore e più vivibile. Voglio ringraziare di cuore tutti i partecipanti che si adopereranno per rendere Acqui Terme sempre più bella e pulita».

All’evento potranno partecipare esclusivamente coloro che sono iscritti all'Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune di Acqui Terme. La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici deve essere inviata a protocollo@comuneacqui.com, scaricando i moduli dal sito del Comune di Acqui Terme. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0144.770.307.