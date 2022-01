Lucchini: "Ad Acqui i positivi sono 520"

ACQUI TERME - "Ad Acqui Terme ci sono 520 persone positive al Covid isolate a domicilio, 19 pazienti sono ricoverati in Medicina e 3 pazienti positivi in terapia intensiva. Ieri, purtroppo, sono mancate due persone nel reparto di terapia intensiva". Il sindaco Lorenzo Lucchini è tornato a fare il bilancio dei contagi sul territorio comunale e all'ospedale 'Monsignor Galliano'. Un dato, quello a disposizione del Comune, che continua, però, a essere di gran lunga superiore rispetto a quello comunicato dall'Unità di crisi regionale.

"Questo è un altro segno del fatto che bisogna lavorare insieme - ha sottolineato il sindaco - perché se le nostre Protezioni Civili segnalano, come nel caso di Acqui, 520 positivi, il dato a disposizione dell'Unità di crisi risulta sempre pesantemente inferiore, al momento di poco oltre le 300 unità. Questo dimostra che c'è uno scollamento tra i vari punti che erogano queste informazioni. Anche questo va a determinare un mal funzionamento del sistema. Ci deve essere un maggiore coordinamento per gestire al meglio queste procedure".