Vallegra: "32 positivi, in 7/8 in attesa di esito finale'"

"A oggi sono 32 le persone positive in isolamento domiciliare presso la propria abitazione in paese – aggiorna il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra - Abbiamo provveduto a contattarli tutti e fortunatamente nessuno presenta particolari problemi. Sono altresì in corso numerosi accertamenti su possibili contatti stretti con soggetti risultati positivi".

Il numero è destinato a calare: «Almeno 7/8 persone sono in attesa del risultato del tampone di fine quarantena (perciò possibili negativi) – continua e avverte - Visto il continuo evolversi delle normative, consiglio vivamente a tutti di contattare immediatamente il medico di famiglia in caso di future positività o contatti con persone positive».