Una spazzatrice per il decoro del paese

STREVI - A Strevi ha dato una risposta all'esigenza di pulizia del centro. Dopo alcune prove, una spazzatrice meccanizzata, si prenderà cura delle strade. Grande la soddisfazione del gruppo di sostegno al sindaco Alessio Monti. A chi ha fatto notare che anche nei piccoli paesi bisogna pulire le pubbliche vie il primo strevese ha risposto: «Concordo. Come amministratore da due anni eravamo alla ricerca di una spazzatrice di dimensioni contenute per accedere nelle vie del centro storico. Purtroppo la società Econet che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani non ha disponibilità una macchina di dimensioni contenute. Altrettanto difficile è stata l'individuazione di un soggetto privato. L'amministrazione comunale ha stanziato per il 2022 la somma di 11mila euro. Ora contiamo nella comprensione degli strevesi che dovranno lasciare le strade libere nei giorni in cui verrà fatto il servizio».