A Cassine 52 positivi, più di 600 in tutto l'Acquese

ACQUI TERME - Come in tutta in Italia, anche nei comuni dell'Acquese continua ad aumentare il numero dei positivi al test Covid. Secondo i dati riportati dall'Unità di crisi ad Acqui Terme i contagi avrebbero raggiunto quota 300 - ma il sindaco Lucchini il 31 dicembre riferiva un dato ben più alto, "alla soglia delle 400 positività".

A Cassine i residenti contagiati avrebbero superato le 50 unità (52, per la precisione), a Bistagno, come confermato dal sindaco Vallegra, i positivi sarebbero 32, "ma in 7-8 in attesa del risultato del tampone di fine quarantena". A Melazzo i casi accertati sarebbero saliti a 27, nel comune di Terzo a 25, mentre a Spigno Monferrato i contagiati sarebbero 23.

Sotto i 20 casi figura il comune di Prasco a 17, seguono Gamalero, Montaldo Bormida e Visone a 16, Rivalta Bormida a 13, Sezzadio a 12, poi Castelnuovo Bormida, Montechiaro e Morsasco con 10 positivi.

Negli altri paesi si resta al di sotto delle 8-9 unità; 2 casi nei comuni di Castelletto d'Erro, Cavatore e Ponzone, un solo positivo al momento accertato nel piccolo comune di Malvicino.