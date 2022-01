Vallegra: "Botti in mezzo alle auto, qualcuno sarà multato"

BISTAGNO - Evidentemente l'ordinanza "anti botti" emanata dal sindaco Vallagra non è bastata. Per salutare il nuovo anno, infatti, qualcuno ha deciso di lasciarsi lo stesso andare a festeggiamenti un po' troppo sfrenati violando le disposizioni con cui il sindaco, dalle 12 di venerdì 31 alle 12 di sabato 1, aveva espressamente vietato "lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari aventi caratteristiche tali, per lo più esplodenti, in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini".

"Tollerare ed essere mentalmente "elastici" è sempre una buona cosa. Ok "sparare" i botti di libera vendita per qualche minuto nel proprio giardino privato a ridosso della mezzanotte - ha scritto Vallegra pochi minuti fa sulla pagina Facebook del paese - ma sul suolo pubblico (in mezzo alle macchine) no. A fare troppo il bravo non vorrei passare per c****e. Per questo chi ha esagerato, verrà multato (abbiamo già diverse immagini). A parte il piccolo sfogo, buon anno a tutti!",