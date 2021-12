Botti vietati a Bistagno, e obbligo mascherina fino al 15 gennaio

BISTAGNO - Niente "botti" a Bistagno in occasione della notte di San Silvestro. Il sindaco Vallegra ha infatti emanato un'ordinanza che vieta ai detentori di materiale pirotecnico dalle 12 di venerdì 31 alle 12 di sabato 1 "lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari aventi caratteristiche tali, per lo più esplodenti, in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini".

L'amministrazione comunale ha inoltre stabilito fino al 15 gennaio l'obbligo dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto nelle vie e nelle zone del centro urbano. L'obbligo non è valido per i bambini al di sotto dei 6 anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per coloro che stanno svolgendo un'attività sportiva.

La violazione delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.