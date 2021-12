ACQUI TERME - Resta solo Castelletto d'Erro, in tutti gli altri comuni dell'Acquese si conta almeno un residente positivo al Covid. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, infatti, a Malvicino, Merana e Morbello - fino a 24 ore fa paesi "Covid free" - ora si registra un contagio per comune (dato riferito alla serata di ieri, ndr).

A Cassine, come confermato dall'amministrazione locale, i positivi al test sono saliti a 26. Circa un'ora fa, invece, il Comune di Bistagno ha comunicato che i positivi in isolamento domiciliare sono ora 29, più altre 4 persone contagiate ma al momento fuori paese. Una persona, inoltre, è ricoverata in ospedale. "Almeno 6-7 persone - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione bistagnese - dovrebbero negativizzarsi a breve, essendo a fine quarantena e senza alcun sintomo. A parte il ricoverato, nessuno tra i positivi presenta sintomi gravi. Nell'immediatezza non sono necessarie ulteriore restrizioni a livello comunale, ma senza dubbio è necessaria la collaborazione di tutti".

A Melazzo i casi accertati sarebbero al momento 19, a Spigno 14. In doppia cifra anche Prasco (13 casi secondo l'Unità di crisi), Rivalta Bormida (12), Terzo (11). A seguire Gamalero, Pareto e Montaldo Bormida con 7, Morsasco, Sezzadio, Ponti e Visone con 6. Negli altri comuni si resta al di sotto delle 4-5 unità.