Hub Villa Igea: prenotazioni in tilt, e si aspetta al freddo

ACQUI TERME - Giornata vaccinale da dimenticare quella di ieri. Per una discrasia tra il portale ‘IlPiemontetivaccina’ e il planning dell’Asl, centinaia di persone si sono accalcate fuori e nei locali dell’hub vaccinale di piazza Ferraris messo a disposizione da Villa Igea.

Nei giorni scorsi l’Asl alessandrina aveva diffuso il ‘calendario della vaccinazione over 12 con accesso diretto dalle ore 9 alle 12 per prime dosi, soggetti con obbligo vaccinale e green-pass in scadenza’. E qui il ‘tilt’: mentre il portale regionale consentiva la prenotazione per la mattinata di ieri, disposizioni dell’Asl stabilivano l’apertura dello spazio vaccinale di Villa Igea dalle ore 15. Comprensibili le rimostranze dei pazienti che, non informati, si sono presentati al mattino e sono tornati a casa; lo stesso dicasi per chi, raggiunto ad limen da un messaggio dell’applicazione sanitaria, è stato spostato al pomeriggio, circostanza che ha creato non pochi problemi alla pianificazione di tante famiglie per permessi lavorativi, assistenza ai piccoli, eccetera.

«Un cartello diceva che non era possibile presentarsi se non con prenotazione ma penso che alla fine non fosse più possibile distinguere gli uni dagli altri – riferisce una paziente vaccinata un’ora dopo l’appuntamento – Dopo l’attesa al freddo nella piazza, si veniva stipati (circa una quarantina di persone con mascherine) in due stanzette al freddo perché le porte erano spalancate. In seguito all’inoculazione si attendevano i 10 minuti ‘canonici’ in piedi perché non c’erano sufficienti sedute».

Impresa titanica quella personale vaccinatore dell’hub che con indubbia solerzia è riuscito a vaccinare il numero dei prenotati (e molti di più) nella metà del tempo a disposizione.