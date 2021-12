Crescereinsieme apre al servizio civile

ACQUI TERME - Scade il 26 gennaio 2022 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al servizio civile universale. Crescereinsieme Onlus mette a disposizione 35 posti per ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni. Per loro «un’esperienza formativa, utile e gratificante», per 12 mesi, con 25 ore settimanali e compenso ministeriale.

Plurimi sono i settori e le sedi di impiego della no profit ormai divenuta il punto di riferimento dell’Acquese con servizi nell’ambito dell’Infanzia (Scuola dell’infanzia, nido e micro-nido e baby parking), della ricreativa e scolastica (dopo scuola e centri estivi), disabilità (Centro Diurno, Comunità Alloggio e Laboratori) ed accoglienza (Comunità minori, integrazione migranti, social housing).

Giovedì 13 gennaio, dalle ore 15, al 'Ricre' di via Cassino ci sarà un incontro per illustrare le diverse possibilità di impiego. «La cooperativa attraverso i suoi servizi contribuisce a tenere insieme i diversi strati sociali evidenziando bisogni e costruendo reti – dicono – Oggetto della nostra attività non è l’utenza, bensì un territorio».