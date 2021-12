Così nei paesi: 19 positivi a Cassine, 17 a Melazzo

ACQUI TERME - Secondo i dati forniti dall'Unità di crisi regionale, dopo Acqui Terme, tra i Comuni dell'Acquese al momento è a Cassine che si conta il maggior numero di contagi, 19, come confermato dall'amministrazione comunale. Ieri il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, ha spiegato che tra residenti del territorio comunale sono 22 i casi accertati, "ma solo 14 di questi vivono attualmente in paese, gli altri per motivi di lavoro da diverse settimane sono altrove. Una persona, poi, è ricoverata in ospedale".

A Melazzo, invece, sarebbero al momento 17 i casi accertati, 13 a Spigno Monferrato, 10 a Rivalta Bormida e Prasco, 9 a Terzo. Seguono Morsasco con 7 e Ponti con 6. Negli altri comuni si resta al di sotto delle 3-4 unità.

I paesi "Covid free" restano Castelletto d'Erro, Malvicino, Merana e Morbello.